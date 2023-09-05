В Подмосковье активно реализуются проекты в сфере испортозамещения

В Московской области осуществляется комплексная программа поддержки промышленности и малого и среднего бизнеса.
На территории Подмосковья на сегодняшний день реализовано 29 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения с общей суммой инвестиций 29,7 миллиардов рублей.
Реализация этих проектов позволила создать в регионе свыше 2,5 тысяч новых рабочих мест.
Кроме того, в Московской области функционируют 67 индустриальных парков и 5 особых экономических зон, в которых работают компании в сфере медицины, био- и ИТ-технологий, электроники и другие.
Инвесторы размещают свои бизнес-объекты на территории ОЭЗ благодаря льготных условиям, удобству строительства и доступности коммуникаций на этих территориях.
Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области.
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Реализация этих проектов позволила создать в регионе свыше 2,5 тысяч новых рабочих мест.
Инвесторы размещают свои бизнес-объекты на территории ОЭЗ благодаря льготных условиям, удобству строительства и доступности коммуникаций на этих территориях.
Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области.
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Алиса Сергиенко