В Подмосковье будут развивать импортозамещение в авиастроении

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Развитие авиастроения приобретает сегодня особенный смысл. Нам надо расширять, модернизировать свой парк самолётов для гражданского и для военного сектора. В Подмосковье расположен один из центров авиастроения Жуковский, работает несколько крупных предприятий авиастроения. Наши «Илы», «МиГи» и «Су» известны во всём мире. Соглашение поможет развивать авиастроение, повышать конкурентоспособность отечественных самолётов», – отметил Воробьёв.
«Сегодня предприятия ОАК наращивают объём производства, выпускают военные и гражданские самолёты. Так, авиазавод в Луховицах участвует в программе создания нового регионального пассажирского самолёта Ил-114-300 и осуществляет окончательную сборку воздушного судна. Уже изготовлено два опытных самолета. Один из них приступил к аэродромным отработкам и начнет лётные испытаниям после получения разрешений. Второй находится в цехе окончательной сборки, он почти готов», – рассказал Слюсарь.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на ПМЭФ договорились построить в Подмосковье два комплекса по производству СПГ.