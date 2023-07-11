В Подмосковье будут разводить коз зааненской породы

Фото: Минсельхозпрод МО
Фермерское хозяйство «Алёнкин луг» из Истры получило землю для разведения сельскохозяйственных животных. Участки предоставили в аренду на льготных условиях – без проведения торгов, сообщили в подмосковном Минсельхозпроде.
Хозяйству выделили два участка общей площадью 45 га сроком на 5 лет. На одном построят племенное хозяйство по разведению коз зааненской породы. Второй засеют однолетними и многолетними культурами для создания собственной кормовой базы.
В этом году упрощён процесс подачи заявок на получение земли. А на интерактивной карте регионального портала госуслуг расширен перечень участков для выбора подходящего.
Для подачи заявки необходимо зайти на портал и выбрать участок. Помимо этого, на интерактивной карте теперь можно выбрать локацию в том округе, где нужна земля. Это позволит найти участок в соответствии с конкретными требованиями.
Оформить все документы можно самостоятельно или с помощью специалистов Центра агропромышленного развития. Сайт центра, телефон: +7 (498) 602-29-33.
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В этом году упрощён процесс подачи заявок на получение земли. А на интерактивной карте регионального портала госуслуг расширен перечень участков для выбора подходящего.
Оформить все документы можно самостоятельно или с помощью специалистов Центра агропромышленного развития. Сайт центра, телефон: +7 (498) 602-29-33.
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Лора Луганская