В Подмосковье к декабрю построят ещё девять овощехранилищ на 44 тыс тонн продукции

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«Завершение работ планируется в ноябре-декабре. Объекты будут возведены в Луховицах, Егорьевске, Талдоме, Коломне, Дмитровском округе, Шатуре, Серебряных Прудах, Сергиевом Посаде и Шаховской», – поделился Филимонов планами в интервью «Интерфаксу».В следующем году, по его словам, планируют построить ещё девять овощехранилищ на 102,5 тыс тон. Они будет расположены в Дмитрове, Егорьевске, Коломне, Домодедове, Шаховской, Лотошине и Ступине.
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