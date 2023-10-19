В Подмосковье к концу года введут в оборот 35 тыс га заброшенных сельхозземель

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«Сегодня введено уже 26 тыс. Не сомневаюсь, что к концу года план выполним. В прошлом году, напомню, мы ввели в оборот 44 тыс гектаров неиспользуемых земель», – рассказал Филимонов в интервью «Интерфаксу».Введение в оборот заброшенных земель он назвал одной из приоритетных задач.
«Нередко неиспользуемая земля требует большой подготовки. Это расчистка, устранение древесно-кустарниковой растительности, корчевание, мульчирование и уборка остатков», – добавил зампред.Именно поэтому, по его словам, одна из главных мер поддержи хозяйств, которые вводят землю в оборот, – компенсация за приобретённую технику.
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