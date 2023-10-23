В Подмосковье модернизируют производство новых источников питания

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
Подмосковная компания «Трион» создала опытный участок по производству новых источников питания. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
«Запуск опытного участка стал одним из этапов по модернизации производства. Там будут производить элементы системы управления освещением, источники аварийного питания и светодиодные модули. Полностью весь проект в Сергиево-Посадском городском округе будет реализован в течение пяти лет. Общий объем инвестиций составит 300 млн рублей», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Стоит отметить, что это позволит быстро выпускать мелкосерийные опытные партии. Также в этом году были проведены опытно-конструкторские работы, результат которых уже применяется на местах с автоматическим управлением.
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