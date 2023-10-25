В Подмосковье на модернизацию предприятий затрачено 32 млрд рублей

В рамках программы по модернизации предприятий регионов сумма на проекты превысила 32 миллиарда рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.
«Модернизация предприятий имеет ряд экологических плюсов, которые способствуют снижению негативного воздействия на окружающую среду. Она позволяет внедрить новые технологии и оборудование, которые способны эффективно очищать или снижать уровень выбросов вредных веществ в атмосферу. <…> В настоящее время на территории региона модернизируется 137 предприятий, 108 из них оборудуются за собственные средства, на 29 объектов выделен государственный и региональный бюджет», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
Модернизация включает в себя замену устаревшего оборудования, благодаря чему снижается выброс парниковых газов.
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