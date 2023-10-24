В Подмосковье на земле за 1 рубль построили кондитерскую фабрику

Фото: Мининвест МО
В Егорьевске достроили первый корпус производственно-складского комплекса кондитерской фабрики компании «Машины сладости». Комплекс возводят на земле, полученной по региональной программе «Земля за 1 рубль», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На предприятии будут газировку, мороженое, суфле, а также конфеты на основе нуги и мягкой карамели, изготовленные по собственной уникальной рецептуре. Также на территории комплекса создадут парк аттракционов, развлекательный комплекс с героями популярных мультфильмов и обучающий центр для детей.
За пять лет компания «Машины сладости» планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс на земле, по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. На предприятии создадут 500 рабочих мест».
После ухода международных компаний с российского рынка компания решила переориентировать производство на импортозамещение. На первом этапе она сможет производить до 300 кг продукции в час, в дальнейшем производственные мощности будут увеличены.
Всего на территории комплекса площадью более 36 га построят четыре производственных здания.
Читайте также:
В Московской области произвели 45% общероссийского объёма специй
Подмосковный агропром перевыполнил план заготовки кормов для животных
Воробьёв: работа автопредприятия в Солнечногорске будет перезапущена
За пять лет компания «Машины сладости» планирует закончить строительство и ввести в эксплуатацию весь производственный комплекс на земле, по региональной программе «Земля за 1 рубль». Объём инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. На предприятии создадут 500 рабочих мест».
Всего на территории комплекса площадью более 36 га построят четыре производственных здания.
Читайте также:
В Московской области произвели 45% общероссийского объёма специй
Подмосковный агропром перевыполнил план заготовки кормов для животных
Воробьёв: работа автопредприятия в Солнечногорске будет перезапущена
Лора Луганская