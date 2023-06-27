В Подмосковье начали производить импортозамещающие волейбольные мячи

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Мячи также поступят в продажу
В Подмосковье в рамках импортозамещения начали производить волейбольные мячи. Ими будут играть в матчах чемпионата России, сообщил президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко.
Он отметил, что по техническим характеристикам мяч не уступает мировым производителям.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье за три года откроют 150 импортозамещающих предприятий.
«Это серийное производство, которое удовлетворит в первую очередь запрос чемпионатов России. В течение трёх ближайших месяцев мы обеспечим мячами Суперлигу и Высшую лигу А. Для производства были привлечены частные инвесторы. В продажу мячи должны поступить через пару месяцев. Они рассчитаны на всех любителей волейбола. Мяч называется «Волар», – сказал Шевченко ТАСС.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в Подмосковье за три года откроют 150 импортозамещающих предприятий.
Лора Луганская