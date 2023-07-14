В Подмосковье начали производить виски в востребованном объёме

Фото: Минсельхозпрод МО
В Балашихе начали выпускать шотландский виски в новом объёме 0,2 литра. Производство запустила группа компаний «Руст» на заводе «Парламент Продакшн», сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Такой объём востребован у потребителей и позволит укрепить позиции компании в сегменте малых литражей. Всего до конца года планируется произвести более 200 тысяч девятилитровых коробов виски», – сказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.В рамках проекта по импортозамещению в сентябре прошлого года был успешно реализован проект локализации розлива виски Darrow на заводе «Парламент Продакшн». Это позволило производителям сократить расходы по логистике. Напиток не уступает по качеству зарубежному аналогу, а его стоимость уменьшилась почти вдвое.
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