В Подмосковье начали развивать крабовую передержку для отправки деликатеса в Китай

Фото: Мининвест МО
Из аэропорта Шереметьево в Китай отправили первую партию живого камчатского краба – всего 18 тонн. Перевезти деликатес без потери качества группе компаний «Антей» позволила уникальная логистическая цепочка с использованием подмосковной площадки. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Центр передержки, где крабы ожидают авиарейса в Китай, компания организовала в городском округе Химки. Крабовая передержка в Подмосковье – необходимый элемент транспортного коридора для доставки деликатеса потребителям из Азиатско-Тихоокеанского региона.
Такая логистическая цепочка открывает прямой авиакоридор между Мурманском и странами – покупателями живого краба. Живой краб преодолевает путь прямо из Баренцева моря до покупателя всего за 5-7 дней.
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«Суда ГК «Антей» ведут промысел камчатского краба в Баренцевом море. Живого краба доставляют на передержку в Мурманск, а оттуда автомобильными контейнерами – в крабовую гостиницу в Подмосковье. Затем продукция самолётом отправляется в КНР», – пояснили в министерстве.
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Лора Луганская