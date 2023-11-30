В Подмосковье наградили победителей регионального этапа конкурса «Мой добрый бизнес»

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье назвали победителей регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций «Мой добрый бизнес». Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Конкурс направлен на выявление лучших практик социального предпринимательства среди субъектов малого и среднего бизнеса, а также НКО. В этом году от Подмосковья было подано 24 заявки в шести номинациях.
Победителями стали представители Королёва, Рузского городского округа, Красногорска и Сергиева Посада. На церемонии награждения им вручили грамоты и памятные подарки. Победители представят Московскую область на межрегиональном этапе, где будут отобраны участники федерального этапа.
Подробнее о конкурсе «Мой добрый бизнес» можно узнать на сайте.
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Победителями стали представители Королёва, Рузского городского округа, Красногорска и Сергиева Посада. На церемонии награждения им вручили грамоты и памятные подарки. Победители представят Московскую область на межрегиональном этапе, где будут отобраны участники федерального этапа.
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Лора Луганская