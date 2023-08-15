В Подмосковье назвали самые популярные среди бизнеса парки

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Московской области назвали городские округа, наиболее популярные среди субъектов малого и среднего предпринимательства для размещения бизнеса в парках. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
Предпринимательская деятельность в парках лучше всего развита в таких муниципалитетах, как Люберцы, где работают более 90 объектов бизнеса, Домодедово (74 объекта) и Балашиха (68 объектов).
По данным министерства, всего в 188 парках региона работают 1 236 объектов бизнеса. Это кафе, нестационарные торговые объекты, прокатные пункты спортивного инвентаря, аттракционы, верёвочные парки и многое другое.
Сейчас Подмосковье продолжается приём заявок на субсидии для бизнеса по франшизе, в том числе для тех, кто планирует работать в парках. Такая поддержка позволит компенсировать часть затрат по договору франчайзинга на покупку оборудования, аренду и коммунальные платежи.
Максимальный размер субсидии – 1 млн рублей для подмосковных франшиз и 500 тысяч рублей – для других. Принимать заявки на получение поддержки будут до конца года.
Узнать подробнее о мерах поддержки для предпринимателей региона можно на инвестиционном портале Московской области.
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По данным министерства, всего в 188 парках региона работают 1 236 объектов бизнеса. Это кафе, нестационарные торговые объекты, прокатные пункты спортивного инвентаря, аттракционы, верёвочные парки и многое другое.
Максимальный размер субсидии – 1 млн рублей для подмосковных франшиз и 500 тысяч рублей – для других. Принимать заявки на получение поддержки будут до конца года.
Узнать подробнее о мерах поддержки для предпринимателей региона можно на инвестиционном портале Московской области.
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Лора Луганская