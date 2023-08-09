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В Подмосковье назвали самые популярные виды бизнеса в парках

09 августа 2023, 17:49

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

В этом году в Подмосковье запустили новый сервис для предпринимателей региона «Начни бизнес в парках», который упростит старт предпринимательской деятельности.

Подмосковным предпринимателям рассказали о популярных сферах бизнеса, представленных в парках Московской Области, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В Московской области расположено более 180 парков, развитию и благоустройству которых огромное внимание уделяет губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. На сегодняшний день в парках региона работает около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства, которые открыли более 1200 объектов. На первом месте по виду деятельности — нестационарные торговые объекты: это, например, фудтраки. На втором — общественное питание, на третьем — прокаты», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.


В числе популярных видов бизнеса в парках Подмосковья также — аттракционы, веревочные парки, мастер-классы и кинотеатры.

Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг.

Узнать подробнее о поддержке бизнеса в регионе можно на инвестиционном портале Московской области.

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В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль.

Подмосковным предпринимателям рассказали, как получить новую услугу поддержки бизнеса.
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Газ на лондонской бирже подорожал за день на 28 процентов
Биржевые цены на газ в Европе превысили 450 долларов за тысячу кубометров
09 августа 2023, 17:39

Фото: iStock/Chepko

Биржевые цены на газ в Европе резко подскочили почти на 30 процентов. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Из данных биржи следует, что стоимость за одну тысячу кубометров газа, в Европе составляет 450 долларов, что является превышением стоимости почти на 30 процентов.  

Отмечается, что цены на топливо продолжат расти в обозримом будущем, однако, прогнозируемая цена не превысит допустимую. Примечательно, что резкий скачок цены произошел за последние сутки. Причиной резкого роста стоимости стала экстремальная жара в Европе, пояснили эксперты. Кондиционеры и охладительные системы работают, потребляя электричество, а в некоторых странах, производство электроэнергии напрямую зависит от газа. 

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#цены
#кондиционеры
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Генконсул РФ Захаров: Крупный бизнес США не хочет терять связи с Россией
09 августа 2023, 17:30

Фото: istockphoto/ronstik

Крупный бизнес США не хочет терять российский рынок и совсем не прочь возобновить сотрудничество. Проекты в Африке и Латинской Америке не столь выгодны для американских корпораций, как те, что были у них в России.
Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС заявил генеральный консул Российской Федерации в Хьюстоне Александр Захаров. По словам дипломата, импорт продукции из России в Соединенные Штаты в мае вырос до 503 миллионов долларов по сравнению с 215 миллионами долларов в апреле. В основном рост импорта был достигнут за счет продукции неорганической химии.

Генконсул отметил, что такие цифры абсолютно не отвечают потенциалу российской и американской сторон. Понять обеспокоенность крупных американских бизнесменов вполне можно. По словам Захарова, в США в последнее время внимательно следят за проходящими в России экономическими форумами. В этом прослеживается даже какой-то ревнивый интерес. Например, в прошлом году была попытка провести форум Хьюстон - Африка, но он смог собрать только представителей крупного бизнеса. Это шаги вдогонку. Ни терять российский рынок, ни отдавать его кому-то другому американский бизнес не хочет, заключил дипломат.

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#дипломат
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Ипотека или аренда: как рассчитать выгодный вариант
В Гильдии риелторов назвали способ вычислить выгоду ипотеки и аренды жилья
09 августа 2023, 15:29

Фото: Istock/Oleg Elkov

После того как Центробанк поднял ключевую ставку, банки начали ухудшать условия по ипотеке. Накануне Сбербанк поднял ставки по ипотеке на 0,8%. Теперь минимальная ставка на новостройки составляет 11,4%, на вторичное жильё — 11,7%. Эксперты говорят, что аренда жилья в России становится более выгодной, чем ипотека. Так, например, арендовать квартиру в Москве можно за 50 тысяч рублей, а за ипотеку в новостройке придётся платить 68 тысяч, на вторичном жилье — около 110 тысяч рублей. Член российской Гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков рассказал «Радио 1», как рассчитать выгодный вариант.

Шаг 1. Расчёт ипотечного платежа

Если вы решите взять ипотеку, вам следует рассчитать ориентировочный размер платежа. Учтите процентную ставку по кредиту, срок кредитования и сумму. Помните, что помимо основного долга вам также придётся платить за страховку. Рассчитайте, какой платёж вам потребуется каждый месяц.

Шаг 2. Сравнение с арендой

Теперь сравните размер ипотечного платежа с ожидаемой стоимостью аренды жилья. Определите, сколько вы бы платили за аренду аналогичного жилья. Сравните эту сумму с размером ипотечного платежа. Если аренда значительно дешевле, это может быть аргументом в пользу аренды.

Эксперт напомнил, что потенциал роста цен на недвижимость в России составляет порядка 30%. Он складывается из инфляции и сегодняшних цен на жильё. Константин Барсуков отметил, что при расчёте выгоды нужно сравнивать арендную плату не с платежами по ипотеке, а с процентами.
«Многие сравнивают платёж по аренде и платёж по ипотеке целиком. Это неправильно, потому что есть тело кредита, а есть проценты по кредиту, и их нужно сравнивать с арендной ставкой. Потому что аренда – это выкинутые деньги, деньги, отданные кому-то за пользование квартирой, в ипотеке мы платим за пользование квартирой с помощью процентов», — сказал Барсуков.
В России аренда жилья становится выгоднее ипотеки

Шаг 3. Посчитайте выгоду от вклада

Посчитайте разницу между ипотекой и арендой. Если аренда ниже ипотеки, и у вас остаётся раница, свободные деньги можно положить на вклад. Посчитайте, через какое время вы накопите нужную сумму. Однако специалист напомнил, что хоть вклады и снижают удар инфляции по деньгам, полностью компенсировать её невозможно.
«Если инфляция 13 процентов, а вклад начисляет 10, то вы не накопили 10 процентов, а потеряли три. Также нужно помнить, что через условные четыре года, пока мы копим на квартиру, цены на недвижимость вырастут на 35 или на 40 процентов. Понятно, что в какой-то момент мы придём к ситуации, когда проценты по ипотеке будут меньше, чем платежи за аренду, потому что мы по-тихоньку гасим ипотечный кредит, — сказал специалист.

Шаг 4. Учтите дополнительные расходы

Помимо ежемесячных выплат по ипотеке, не забывайте учесть и другие расходы, связанные с владением недвижимости. Это могут быть коммунальные платежи, ремонт и обслуживание. Сравните общие расходы по ипотеке и аренде.

Шаг 5. Учитывайте инвестиции

Если вы рассматриваете недвижимость как инвестицию, помните, что через некоторое время стоимость недвижимости может возрасти. Это может влиять на общую выгоду от ипотеки. Однако такие инвестиции также связаны с рисками.

Представим ситуацию:

Откроем вклад под 8% годовых, внесём 200 тысяч рублей и будем каждый месяц пополнять вклад на 10 тысяч, снимая при этом жильё за 40 тысяч рублей. За 24 года и 2 месяца потратим 3 100 000 рублей на пополнение вклада и 11 600 000 рублей на аренду жилья, в сумме получится 14 700 000 рублей. За это же время на вкладе накопится стоимость квартиры 10 200 000 рублей, включая 7 100 000 рублей, которые начислит банк в виде процентов. Но при этом, стоит учитывать. Что цены на недвижимость могут вырасти, как и арендные платежи.

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#квартиры
#недвижимость
#аренда
#цены
#кредит
#инфляция
#ипотека
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Стали известны прогнозы по курсам доллара и евро в сентябре
Аналитик Деев спрогнозировал 96 руб за доллар и 105-107 руб за евро в сентябре
09 августа 2023, 15:05

Фото: istockphoto.com/Casper1774Studio

Аналитик Артём Деев заявил, что ожидает 96 руб. за доллар и 105-107 руб. за евро в сентябре.
«За доллар сейчас просят 97,34 руб., за евро — 106,85 руб. и за юань — 13,57 руб. Полагаю, в ближайшую неделю стоит ожидать плюс-минус 40 копеек такой же курс. К сентябрю мне видится такой коридор: 96 руб. за доллар, 105-107 руб. за евро и 13,5 руб. за юань», — прокомментировал в беседе с RT Деев.

Он отметил, что нынешний рост доллара в России вызван ограниченностью предложения иностранной валюты от экспортёров и проблемами с репатриацией денег из-за границы. При этом, по мнению эксперта, рубль может укрепиться за счёт улучшении ситуации на рынке энергоносителей, а также повышения ключевой ставки на рынке ЦБ.

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#доллар
#евро
#рубль
#курс
#экономика
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Испытания тяжелого беспилотника «Партизан» будут завершены до конца года
09 августа 2023, 14:23

Фото: istockphoto/DutchScenery

Испытания тяжелого беспилотника «Партизан», разрабатываемого в Новосибирске, завершат к концу года. После этого будет обсуждаться вопрос о возможном запуске предсерийного производства.
Как сообщил ТАСС директор Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина Владимир Барсук, демонстратор нового БПЛА будет передан для проведения наземных статических испытаний в конце августа - начале сентября. В конце сентября начнутся летные испытания, а в ноябре-декабре планируется подтверждение всех летно-технических характеристик. После этого уже будет обсуждаться вопрос о серийном производстве и потребном количестве аппаратов, уточнил руководитель СибНИА.

Изначально обсуждалась возможность производства десяти БПЛА «Партизан» в первый год выпуска. Реальные объемы производства будут определяться наличием спроса на продукцию. Разработка аппарата ведется с 2019 года. Сроки выпуска опытной модели ранее переносились из-за замены импортных комплектующих на отечественные.

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#испытания
#бпла
#разработка
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Экономист Потапенко заявил, что укрепление рубля зависит от Путина
Экономист Потапенко: развитие российской экономики будет зависеть от визита Путина в Турцию
09 августа 2023, 13:24

Фото: IStock/kremlin

Курс евро на Московской бирже превысил 107 рублей впервые с 25 марта 2022 года, курс юаня - 13,5 рубля впервые с 31 марта 2022 года. Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности.
В такой позиции российский рубль будет оставаться ещё долго, уверен экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко. В интервью «Радио 1» он рассказал, что будущее российской экономики будет зависеть от визита президента Владимира Путина в Турцию.
«Рубль будет слабым ещё долго. Это связано со слабостью российской экономики, с экспортоориентированностью и тем, что наши экспортёры не могут находить более объёмный сбыт, чем в дружественных странах. Но дружественных стран нам недостаточно для того, чтобы наращивать объём российского бюджета, рынок маловат, а для его расширения нужны внешнеполитические изменения. Для нас крайне важен визит Путина к Эрдогану по вопросу зерновой сделки. На основании этого станет понятно, как будет развиваться экономика как российская, так и мировая», — сказал Дмитрий Потапенко.
По словам эксперта, планы Минфина по закупке юаней также не помогут укрепить рубль. Он напомнил, что в прошлый раз это привело к огромным экономическим потерям.  
«Если мы вспомним, как несколько лет назад была попытка дедолларизации, то есть изменения состояния валютных резервов РФ и смены доллара на юань, то вспомним, что это принесло многомиллиардные убытки российскому бюджету, — отметил Дмитрий Потапенко. — Юань тоже является волатильной валютой. Китайское правительство производит ослабление юаня для того, чтобы их экспортёрам было более комфортно работать на внешнем рынке».
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#рубль
#экономика
#рынок
#владимир путин
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Курс евро превысил 107 рублей, побив максимум с марта 2022 года
09 августа 2023, 12:17

Фото: iStock/darkojow

В ходе торгов на Московской бирже в среду, 9 августа, курс евро достиг превысил 107 рублей, побив свой исторический максимум с марта 2022 года. Такие данные следуют из Мосбиржи.
Таким образом, курс евро расчетами четверг на 10:52 по московскому времени повысился на 56 копеек и достиг 107,02 рубля. Курс доллара в при этом повышается на 31 копейку, до 97,41 рубля.

Российская национальная валюта летом вошла в тройку слабейших в мире и лидирует по волатильности, сообщает РИА Новости. За год рубль потерял 53% относительно доллара и 73% по отношению к евро. И падение продолжается. Основная причина этого — одновременное сокращение экспорта и расширение импорта. К тому же в июле нефтегазовые доходы оказались меньше запланированной суммы на 32,7 миллиарда рублей. 

В стране возник валютный голод. В то же время сокращение экспортных поступлений и увеличение импорта создают дисбаланс спроса и предложения валюты. Стоит учесть также летний туристический сезон, продажи иностранными компаниями бизнеса в России, сложную геополитическую обстановку.

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#евро
#рубль
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#накопления
#доходы
#новости
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В ЦБ РФ раскрыли дату старта операций с цифровым рублем
Центробанк РФ назвал дату старта пилотных операций с цифровым рублем
09 августа 2023, 12:11

Фото: iStock/Nikolay Evsyukov

Первые операции с цифровым рублем стартуют 15 августа 2023 года, заявила зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова во время пресс-конференции.
«Пилотный проект будет включать тестирование операций с цифровым рублем, такие как открытие цифровых кошельков банками и клиентами, переводы между пользователями и оплата услуг торгово-сервисных предприятий при помощи цифрового рубля», - прокомментировала ситуацию Скоробогатова.

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля и создании соответствующей электронной платформы. Цифровая валюта будет представлять собой дополнительную форму рубля, которую будут выпускать наряду с традиционной формой денежных средств. Российский рубль будет в наличном, безналичном и цифровом виде.

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#рубль
#центробанк
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Минпродторг: В России нет предпосылок для роста цен на продукты
09 августа 2023, 11:46

Фото: istockphoto/VLG

В министерстве промышленности и торговли России считают, что в стране нет предпосылок для роста цен на продукты. Наоборот, к осени ожидается снижение стоимости некоторых товаров, особенно мясной группы.
Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил заместитель главы ведомства Виктор Евтухов. По его словам, некоторые виды продовольственной продукции могут подешеветь в связи с окончанием летнего сезона.

«Мы полагаем, что с учетом сезонных факторов, окончания летнего периода отпусков, или шашлычного, как его иногда называют, в части продуктов мясной группы к осени можно ожидать удешевления», — сказал замминистра.

Ранее в Минпродторге сообщали, что региональные торговые сети в добровольном порядке готовы ограничить наценки на некоторые социально значимые товары. Среди них сезонные овощи, сахар, хлеб, молочная продукция.

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#молочная продукция
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