В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила подмосковным предпринимателям, что в регионе действуют сервисы поддержки бизнесу на инвестпортале.
— Земля за 1 рубль;
— Земля без торгов;
— Недвижимость за 1 рубль.
Лидерами по заключению договоров на оказание поддержки стали Сергиево-Посадский округ — 21 договор, общая сумма инвестиций составила 47 млрд рублей, Ступино — 14 договоров на 8 млрд рублей, третье место занял Орехово-Зуевский округ — 10 договоров на 1,7 млрд рублей.
Благодаря оказанной поддержке, субъекты малого и среднего бизнеса реализовали свои проекты и создали в регионе 16 088 новых рабочих мест.
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С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.
Алиса Сергиенко