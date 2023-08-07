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В Подмосковье оказывают 3 услуги субъектам МСП по поддержке бизнесу

07 августа 2023, 13:14

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева напомнила подмосковным предпринимателям, что в регионе действуют сервисы поддержки бизнесу на инвестпортале.

Екатерина Зиновьева рассказала, что на данный момент заключено 193 договора субъектами малого и среднего бизнеса на оказание поддержки бизнесу по услугам:

— Земля за 1 рубль;
— Земля без торгов;
— Недвижимость за 1 рубль.

Лидерами по заключению договоров на оказание поддержки стали Сергиево-Посадский округ — 21 договор, общая сумма инвестиций составила 47 млрд рублей, Ступино — 14 договоров на 8 млрд рублей, третье место занял Орехово-Зуевский округ — 10 договоров на 1,7 млрд рублей.

Благодаря оказанной поддержке, субъекты малого и среднего бизнеса реализовали свои проекты и создали в регионе 16 088 новых рабочих мест.

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Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу.

С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса.
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#бизнес
#поддержка
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Министр инвестиций Зиновьева назвала шаги предпринимателя, для получения новой услуги поддержки бизнесу
07 августа 2023, 13:00

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу и рассказала как её получить.
Екатерина Зиновьева рассказала про новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома». Этот сервис позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Шаги предпринимателя, которые необходимо пройти, чтобы получить помощь в открытии бизнеса на 1-2 этажах многоквартирного дома: 

— ШАГ 1. Выбрать объект на инвесткарте;
— ШАГ 2. Подать заявку с инвесткарты на сервис застройщика;
— ШАГ 3. Заключение договора;
— Бонусом для предпринимателей станут меры поддержки от застройщиков в виде льготных кредитов и рассрочки.

Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке. 

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#екатерина зиновьева
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С 1 августа в Подмосковье начал работать новый сервис поддержки бизнеса
07 августа 2023, 12:48

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала о новом сервисе поддержки бизнеса.
С 1 августа в Подмосковье начнет работать первая часть сервиса новой услуги, оказываемой субъектам малого и среднего бизнеса региона.

В рамках первой части сервиса субъекты МСП смогут подать заявку на открытие бизнеса на 1-2 этажах многоквартирных домов. Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на этой площадке. 

Вторая часть сервиса начнёт работать с 1 сентября. Вторая часть подразумевает старт оказания комплексной услуги «Открой своё дело».

В рамках услуги представителям МСП будет оказана поддержка в открытии своего бизнеса: 
— Предоставление недвижимости;
— Предоставление мер поддержки;
— Оформление лицензий;
— Вывески + фасадная схема + рекламная конструкция;
— Веранда;
— Субсидия на франшизу, займ.

Представители МСП Подмосковья смогут получить услуги в области общественного питания «ОТКРЫВАЮ КАФЕ», также предпринимателям помогут открыть собственный магазин и бизнес по оказанию услуг. 

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В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса.
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#мсп
#поддержка
#екатерина зиновьева
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В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса
07 августа 2023, 12:20

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу.
Екатерина Зиновьева рассказала про новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома». Этот сервис позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке. 

Субъекты малого и среднего бизнеса региона смогут получить также и бонусы от застройщика, при оформлении договора аренды или покупки на Инвестиционном портале.

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#дома
#екатерина зиновьева
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В России появится ГОСТ на детские игрушки
07 августа 2023, 11:23

Фото: iStock/Oleksandr Sytnyk

В РФ разработали ГОСТ на игрушки, дающий определение всем типам продукции. Об этом сообщили «Известия».
Отмечается, что всего в ГОСТе предусмотрено 48 типов игрушек с отдельными определениями. Согласно документу, игрушка — это изделие для детей в возрасте до 14 лет.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, ГОСТ введен для того, чтобы предприятия соблюдали все установленные правила. Она также отметила, что по введенному стандарту появится возможность исключать некачественное или опасное сырье при производстве продукции для детей.

Игрушки предлагается разделять по возрастным категориям, производимому материалу и воспитательному назначению.

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#предприятия
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Курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей
07 августа 2023, 11:01

Фото: iStock/Lazy_Bear

По данным торгов, впервые с марта прошлого года курс доллара на Московской бирже поднялся до 97 рублей.
Напомним, ранее выяснилось, что 7 августа Минфин России планирует возобновить операции по покупке валюты на домашнем рынке в соответствии с бюджетным правилом. Такие действия будут проводиться впервые начиная с января 2022 года. 

Предполагаемый объем покупок валюты с 7 августа по 6 сентября достигнет 40,5 миллиарда рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда рублей ежедневно. Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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#цены
#покупки
#фонд
#операции
#минфин
#доллар
#курс
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Россия заняла 5 место в мире по золотым запасам, пропустив вперёд Индию
07 августа 2023, 08:28

Фото:istockphoto/yilmazsavaskandag

По данным национальных центробанков, российские золотовалютные резервы в мае сократились на 11,6 млрд долларов, достигнув отметки в 584,2 млрд долларов.
Таким образом Россия уступила Индии 4 место среди экономик с наибольшими международными активами. РФ теперь занимает 5 место.
 
Китай в свою очередь продолжает сохранять первенство по объёму международных резервов. К концу мая нынешнего года активы этой страны достигли 3,371 трлн долларов.
 
Структура международных резервов Российского ЦБ восстановилась в марте, и теперь эти данные вновь начали публиковать.

Ранее аналитик Владимир Чернов заявил, что наблюдаемая тенденция, когда всё стран начинает возвращать золото на родину после введения западными странами санкций в отношении России, приведёт к тому, что спрос на золото в долгосрочной перспективе заметно увеличится.

Все больше стран начали репатриировать золотые резервы после введения Западом санкций против РФ. Суверенные фонды переосмыслили свои стратегии, считая, что более высокая инфляция и геополитическая напряженность сохранятся.

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#золото
#россия
#экономика
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Минфин возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
Минфин России 7 августа возобновит покупки валюты на рынке впервые с января 2022 года
07 августа 2023, 00:43

Фото iStock/Oakozhan

7 августа Минфин России планирует возобновить операции по покупке валюты на домашнем рынке в соответствии с бюджетным правилом.
Такие действия будут проводиться впервые начиная с января 2022 года. Предполагаемый объем покупок валюты с 7 августа по 6 сентября достигнет 40,5 миллиарда рублей, что составляет примерно 1,8 миллиарда рублей ежедневно.

Согласно бюджетному правилу, министерство инвестирует сверхдоходы от экспорта нефти и газа в покупку валюты и золота, с целью последующего перевода этих средств в Фонд национального благосостояния (ФНБ).

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#евро
#курс
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#фонд
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Глава Минэкономразвития Решетников: ВВП России за год вырастет более чем на 2%
05 августа 2023, 09:55

РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Российская экономика по итогам 2023 года покажет заметный рост. Об этом заявил министр экономического развития страны Олег Решетников.
Во время рабочей поездки в Алтайский край он уверенно сказал, что российский валовый внутренний продукт (ВВП) по итогам года вырастет более чем на два процента, передает RT. Впрочем, Решетников предложил подождать с определением точных цифр, так как прогноз в настоящее время находится в стадии формирования.

В конце июля об ожидаемом росте ВВП на два процента также говорил президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что еще со второго квартала 2022 года экономика страны стала показывать рост примерно на 0,5-07 процента ежеквартально. По итогам первого полугодия 2023 года Минэкономразвития оценивало рост ВВП в 1,4 процента.

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#экономика
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#рост
#ввп
#рф
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РИА Новости: Минпромторг добавил в перечень параллельного импорта товары Isuzu, Canon, Calvin Klein
05 августа 2023, 01:05

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Минпромторг России дополнил список товаров для параллельного импорта различными брендами оптики, фотоаппаратуры, автозапчастей, аккумуляторов и батарей.
«Перечень дополнен рядом брендов батарей и аккумуляторов (Panasonic, Duracell, Varta), запчастей для автомобилей и техники (BOMAG, Isuzu), фотоаппаратов (Canon, Fujifilm, Sony). Также в перечень включили бренды различных очков, например, Ray-Ban, HUGO, Calvin Klein», — рассказали в пресс-службе министерства.

В ведомстве отметили, что изменения списка связаны как с дополнением перечня товаров теми брендами, которые прекратили поставки в Российскую Федерацию, так и с исключением ряда брендов, возобновивших поставки в Россию.

Напомним, что параллельный импорт предполагает ввоз оригинальных товаров, но через иные каналы поставок.

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#минпромторг
#импорт
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