В Подмосковье планируют локализовать автопроизводство из Китая

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На встрече в Китае губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо возможность локализации автомобильного производства в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«Китайская автомобильная промышленность растет, и конечно, на текущем этапе логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас ряд встреч с автомобильными производителями, гигантами. Вы знаете, что сегодня многие европейские компании ушли, и для китайских друзей есть прекрасная возможность зайти на привлекательный рынок», - рассказал Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что благодаря этому Россия укрепит двустороннее сотрудничество с Китаем в сферах энергетики, торговли и транспорта.
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