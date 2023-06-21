В Подмосковье по итогам года будет работать 71 индустриальный парк

«В индустриальных парков Подмосковья сегодня работают 1283 компании-резидента, создавшие десятки тысяч рабочих мест. Число резидентов растёт. С начала года ими стали более 40 компаний», – рассказала зампред.





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65,9 тыс рабочих мест создано на предприятиях, работающих в 67 подмосковных индустриальных парках. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской областиУвеличивается и число самих индустриальных парков. В этом году в Подмосковье их создадут четыре. Планируется, что объём инвестиций будущих резидентов превысит 25 млрд рублей, а число созданных ими рабочих мест составит 11,7 тыс.После реализации всех проектов текущего года в Подмосковье будет уже 71 индустриальный парк.Ранее, что в ОЭЗ «Дубна» к концу года привлекут не менее 12 резидентов.