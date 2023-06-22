В Подмосковье по просьбе аграриев разрешили давать небольшие участки для импортозамещения

Фото: сайт Мособлдумы
«Приняли важное решение, которое упростит получение земель сельхозназначения для предпринимателей, которые занимаются импортозамещением», – заявил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Как пояснил Брынцалов, закон был предложен снизу. Предприниматели попросили позволить предоставлять им в аренду земельные участки сельскохозяйственного назначения меньшей площади, чем установлено региональным законом.
Ранее «Радио 1» сообщало, что заседание Мособлдумы в День памяти и скорби началось с минуты молчания.