В Подмосковье подписали более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области с начала года заключили более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Услуга, позволяющая в режиме онлайн, подать соответствующую заявку, становится всё более востребованной, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
Так, заключено 565 договоров на размещение тележек, 175 – фудтраков, 45 – автолавок и 19 – изотермических ёмкостей. Пик сезона ежегодно приходится на период тёплой погоды. Количество заключённых договоров растет с апреля.
Выбрать место для мобильного торгового объекта помогает услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» на региональном портале госуслуг. Она доступна в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». Понадобится только подтверждённая учетная запись ЕСИА по ссылке.
Результат рассмотрения заявки поступит через семь дней в личный кабинет.
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Выбрать место для мобильного торгового объекта помогает услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» на региональном портале госуслуг. Она доступна в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». Понадобится только подтверждённая учетная запись ЕСИА по ссылке.
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Лора Луганская