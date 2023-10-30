В Подмосковье подвели итоги уборочной кампании 2023 года

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
По результатам уборочной компании - 2023 год стал картофельным для Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«По овощам у нас цифра стабильна, потому что они находятся у нас под стабильными условиями. Но по картофелю у нас очень большой урожай - плюс 83 тысячи тонн. Это второй результат за 10 лет. Также позитивно все повлияло на кормовые культуры», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что ввод молочных ферм также стимулирует ведение кормовых культур.
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Мира Полтева