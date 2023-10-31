В Подмосковье построят новый фармацевтический завод

Фото: пресс-служба министерства жилищной политики Московской области
В Московской области построят фармацевтического завода по производству гепарина натрия. Об этом сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.
Компания «Северный океан» инвестирует 850 млн рублей на завод в Воскресенске. Строительство будет сопровождаться Центром содействия строительству.
Компания будет производить жизненно необходимый гепарин натрия, который используется в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также препятствует образованию тромбов.
Стоит отметить, что проект поступил в Подмосковье из Китая и направлен на импортозамещение. Здание будет размещено на площади более 14 га.
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Компания будет производить жизненно необходимый гепарин натрия, который используется в лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также препятствует образованию тромбов.
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Мира Полтева