В Подмосковье построят производство кормовых добавок за 650 млн рублей

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье построят новое производство протеиновых концентратов, комбикормов и кормовых добавок. Инвестором стала компания «Мустанг Ступино», выпускающая корма для сельскохозяйственных животных, сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Это второй проект компании на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Первый завод был запущен в 2020 году. Тогда объём инвестиций превысил 1,7 млрд рублей. Теперь компания решила построить второй комплекс. В этот проект вложат более 650 млн рублей. Завершить строительство и ввести комплекс в эксплуатацию планируется в I квартале 2025 года.
На действующем производстве выпускают 4 тыс тонн продукции в месяц. После ввода в эксплуатацию нового комплекса объём производства удвоится.
После введения западных санкций компания оперативно нашла новых поставщиков сырья и материалов, заключила долгосрочные контракты со стратегическими российскими поставщиками.
Свою продукцию – комбикорма, концентраты и премиксы – «Мустанг Ступино» поставляет не только по всей России, но и в Казахстан, Армению и Узбекистан. В этом году компания начала работать с Азербайджаном, а сейчас прорабатывает возможность поставок продукции в Грузию, Киргизию и Китай.
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На действующем производстве выпускают 4 тыс тонн продукции в месяц. После ввода в эксплуатацию нового комплекса объём производства удвоится.
Свою продукцию – комбикорма, концентраты и премиксы – «Мустанг Ступино» поставляет не только по всей России, но и в Казахстан, Армению и Узбекистан. В этом году компания начала работать с Азербайджаном, а сейчас прорабатывает возможность поставок продукции в Грузию, Киргизию и Китай.
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Лора Луганская