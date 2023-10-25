В Подмосковье построят завод кисломолочных продуктов

В Волоколамске построят новый завод по производству кисломолочных продуктов при поддержке Корпорации развития Московской области. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.





Компания «Молока Долина» запустит производство айрана, кефира, сметаны и сливок.





«Объем инвестиций компании «Молока Долина» в реализацию проекта составит более 50 миллионов рублей. На новом производстве будет создано не менее 50 рабочих мест для жителей Волоколамска и ближайших муниципалитетов Подмосковья. На первом этапе компания сможет производить порядка 10-15 тонн в сутки. В дальнейшем производственные мощности будут увеличены в три раза», – отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Стоит отметить, что запуск собственного предприятия позволит увеличить мощности, линейку и ассортимент выпускаемой продукции,а также полноценно контролировать весь процесс создания продукции.

Кроме этого компания планирует приступить к реконструкции и ремонту помещения в начале 2024 года, а работать предприятие начнет в первом квартале 2025 года.