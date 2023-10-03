В Подмосковье построят завод по переработке морепродуктов

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В индустриальном парке «М-8 Север» в Сергиево-Посадском городском округе появится завод по переработке кальмаров, белой и красной рыбы. К строительству первой очереди приступает компания «Морепак-М8». Запуск намечен на конец будущего года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Приступить к строительству первой очереди компания панирует в IV квартале 2023-го. А уже в начале следующего года будет запущено строительство второй. Участок под этот проект компания получила по программе «Земля за 1 рубль». Общий объём инвестиций превысит 300 млн рублей. На предприятии появится около 100 рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Всего будет три очереди, каждая из них – самостоятельное предприятие. На первом этапе начнёт работу завод по выпуску продукции из кальмаров. Далее построят завод по производству продукции из белой рыбы, затем – из красной. Каждый завод будет работать по принципу полного цикла – от переработки до производства готовой продукции.
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Лора Луганская