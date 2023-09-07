В Подмосковье построят завод по производству импортозамещающего газобетона

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Ступино к 2026 году построят завод по производству изделий из ячеистого бетона автоклавного твердения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«На заводе компании КСМК-М4 будут выпускаться газобетон, который сегодня является одним из основных стеновых материалов на российском рынке. Инвестиции в проект превысят 4 млрд рублей. Запуск планируется на 2026 год. После вывода предприятия на полную мощность оно будет выпускать 400 тыс кубометров продукции в год», – сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что реализация проекта обеспечит рабочими местами более 100 человек. Для производства блоков планируется использовать экологически чистое сырьё, которое будет проходить строгий контроль качества в собственной лаборатории.
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Лора Луганская