В Подмосковье появится ещё один дилерский центр «Камаза»

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«Строящийся объект станет 18-м дилерским центром крупнейшего производителя тяжёлых грузовых автомобилей России в Подмосковье. На площади более 5 тыс кв м возведут трёхэтажное здание. Помимо продажи, там организуют техобслуживание отечественных и иностранных большегрузов», – говорится в сообщении.Сейчас застройщик ООО «Майер Групп» устанавливает монолитные несущие конструкции подземной и металлоконструкции надземной части здания.
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