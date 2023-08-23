В Подмосковье появится кластер по переработке овощей и фруктов за 207,5 млн рублей

Фото: Istockphoto / Elena Boltunova
В Подмосковье появится крупный комплекс по переработке плодоовощной продукции с использованием передовых технологий. Масштабный инвестиционный проект планируют реализовал в посёлке Фруктовая городского округа Луховицы, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона.
Проект реализует ООО «Агрофабрика Натурово». Это крупная торговая производственно-логистическая компания из Калининградской области с почти 30-летним производственным опытом. Сейчас грузооборот предприятия составляет 2,5 тыс тонн в месяц, а линейка продукции насчитывает более 300 позиций. Расширение производственных мощностей позволит увеличить объёмы производства.
Читайте также:
Производство майонеза в Подмосковье за год выросло на 126%
Подмосковному хозяйству выделили 1,2 миллиона рублей на развитие пчеловодства
Подмосковное хозяйство по выращиванию картофеля получило грант более 4 млн рублей
Лора Луганская