В Подмосковье появится промышленный центр обработки металлов за 2 млрд рублей

Фото: Мининвест МО
В Богородском городском округе построят комплекс по обработке металлов. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Комплекс появится на двух земельных участках, предоставленных ГК «Металлсервис» по программе «Земля за 1 рубль». К строительству объекта инвестор планирует приступить до конца будущего года. Комплекс станет одним из этапов масштабного инвестпроекта в области металлообработки. Соглашение об этом подписали на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и представитель «Металлсервиса» Олег Тюрпенко.
Для реализации инвестпроекта в Электроуглях подобрали два участка общей площадью свыше 14 га. Продукция центра востребована в промышленном гражданском и индивидуальном жилищном строительстве.
Подобрать участок под проект, в том числе доступный по программе «Земля за 1 рубль», можно на Инвестиционной карте Московской области. Подав заявку, землю участники программы импортозамещения получают за 20 календарных дней.
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«Запуск предприятия запланирован на 2026 год. Его проектная мощность составит 90 тыс тонн обработанного металла в год. Инвестиции оцениваются в 2 млрд рублей. Реализация проекта позволит создать 100 рабочих мест», – рассказала Зиновьева.
Подобрать участок под проект, в том числе доступный по программе «Земля за 1 рубль», можно на Инвестиционной карте Московской области. Подав заявку, землю участники программы импортозамещения получают за 20 календарных дней.
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Лора Луганская