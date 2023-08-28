В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес

В Московской области с начала 2023 года построили 2 миллиона кв. метров коммерческой недвижимости.

В Московскую область привлечено 83,5 миллиардов рублей инвестиций и создано 20 тысяч новых рабочих мест, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Ежегодно Подмосковье строит порядка 4 миллионов кв. метров для бизнеса. Подмосковье показывает лучший результат по строительству инвестиционных проектов среди всех регионов страны.





Топ регионов в 2022 году: Московская область — 3,7 млн кв. метров, Москва — 2,7 млн кв. метров, Краснодарский край — 2 млн кв. метров.

Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает комплексную поддержку предпринимателям. На площадке ЦСС собраны представители различных органов власти и организаций, участвующих в процессе реализации инвестиционных проектов на всех этапах (от получения ГПЗУ до разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) для эффективного достижения целей.

ЦСС на протяжении 5 лет снижает административные барьеры, а также оказывает помощь и поддержку бизнесу Подмосковья при строительстве объектов.

Все услуги Центр содействия строительству при Правительстве региона области оказывает бесплатно. Подать заявку на сопровождение ЦСС можно на сайте и по номеру: 8(498) 602-00-00.

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