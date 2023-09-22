В Подмосковье представителям малого и среднего бизнеса возместили затраты за выход на маркетплейсы

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
«Общая сумма поддержки, оказанной подмосковным предпринимателям в рамках этих двух видов субсидий, превысила с начала года 63 миллиона рублей и это лишь малая часть обширного перечня инструментов поддержки МСП, существующих у нас в регионе. Также мы продолжаем развивать сервисы для сектора МСП», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Ознакомиться с перечнем всех предоставляемых мер поддержки малому и среднему бизнесу территории Подмосковья можно на Инвестиционном портале Московской области.
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