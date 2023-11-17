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В Подмосковье работает 41 импортозамещающее предприятие машиностроения и металлургии

17 ноября 2023, 21:58
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Московской области реализуется более 40 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения и металлургии. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас на разных стадиях реализации находится 41 проект импортозамещения в машиностроении и металлургии. Объём инвестиций превышает 47,1 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 3,9 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.
Как рассказали в министерстве, например, компания «ТРАКС» производит в Мытищах компрессоры для климатического оборудования железнодорожных вагонов и автобусов. Инвестиции составят более 1,2 млрд рублей.


Другой проект реализует компания «Трейлер» из городского округа Ступино. Инвестор локализует там производство элементов подвески в рамках расширения производства прицепной техники. Компания первой в регионе получила под производство участок по программе «Земля за 1 рубль».

В Мининвесте отметили, что Подмосковье остаётся лидером по числу проектов в сфере импортозамещения среди российских регионов.

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#земля за 1 рубль
#подмосковье
#московская область
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Россия возобновила экспорт бензина, сообщили в Минэнерго
Минэнерго: правительство сняло запрет на экспорт бензина с 17 ноября
17 ноября 2023, 20:40

Фото: iStock/Nostal6ie

Правительство России сняло запрет на вывоз бензина из страны с 17 ноября. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
В ведомстве пояснили, что такое решение было принято в связи с тем, что ситуация с топливом на внутреннем рынке стабилизировалась, биржевые цены понизились, а количество бензина в хранилищах России достигло двух миллионов тонн. 

Кроме того, правительство обуславливает снятие запрета на экспорт тем, что в преддверии зимнего периода спрос на бензин значительно падает, поэтому нельзя допустить разгрузки НПЗ и необходимо сохранять высокие уровни производства топлива.

В Минэнерго также отметили, что отслеживание ситуации с ценами на топливо продолжится. И, при необходимости, будут оперативно приняты все необходимые меры.

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#топливо
#экспорт
#россия
#бензин
#правительство
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В индустриальном парке Соболиха будут выпускать изделия из камня
17 ноября 2023, 17:17

Фото: Istockphoto / natbits

В Балашихе появится предприятие по обработке натурального и искусственного камня. Разрешение на строительство получил резидент индустриального парка Соболиха, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
«В рамках первого этапа строительства индивидуальный предприниматель возведёт производственное здание площадью почти 833 кв м, в рамках второго – ещё одно, площадью 666,5 «квадратов». Объем инвестиций в проект составляет 30 млн рублей», – говорится в сообщении.
Реализующий проект предприниматель выпускает продукцию из камня: столешницы и столы, ступени, подоконники, камины, декоративные панно из камня, изделия для отделки фасадов зданий и многие другое.
 
Ожидается, что новое производство заработает в III квартале 2025 года. На нём создадут 10 рабочих мест. 

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#строители
#производство
#балашиха
#мининвест мо
#экономика
#подмосковье
#московская область
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Центробанк России сообщил, что не имеет казначейских обязательств США
Центробанк РФ заявил, что у него нет казначейских обязательств США
17 ноября 2023, 13:57

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центральный банк РФ заявил, что у него нет казначейских обязательств перед Соединенными Штатами. Об этом сообщает ТАСС.

«У Банка России нет казначейских обязательств США, мы эти бумаги не приобретаем», — сказано в сообщении.
Кроме того, сведенья по объему вложения разных стран в эти бумаги может прокомментировать только казначейство США. 

Ранее сообщалось, что Государственная дума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Сейчас его уровень — 16 242 рублей. Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в беседе с «Радио 1» напомнил, что к МРОТу привязаны некоторые социальные выплаты. Подробно читайте в нашем материале

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#сша
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#долги
#деньги
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На Украине заявили о банкротстве страны
Азаров: 75% бюджета Украины – это заемные или грантовые средства
17 ноября 2023, 12:29

Фото: iStock/alzay

Бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что Украина является банкротом, ввиду того, что 75% бюджетных денег представляют собой гранты или займы.
По его словам, кризис на Украине начался уже давно, при этом уже зафиксировано банкротство страны. Он объяснил, что оно проявляется в неспособности Украины самостоятельно пополнить свой бюджет.

«75% бюджета – это заемные или грантовые средства! И они дошли до такой ручки, что зарплата в октябре зависела от того, перечислит ли Европейский союз вовремя обещанную помощь в размере 1,5 миллиардов евро», - написал Азаров на своей странице в соцсети.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина вынуждена будет отступить в случае прекращения поддержки странами Запада.

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#бюджет
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Мишустин оценил идею сбора средств с маркетплейсов для развития «Почты России»
РБК: Мишустин не поддержал сбор с маркетплейсов в пользу «Почты России»
17 ноября 2023, 12:23

Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов

Премьер-министр России Михаил Мишустин не поддержал идею введения инфраструктурного сбора с маркетплейсов для улучшения финансово-экономического состояния «Почты России». Об этом сообщает РБК.
Напомним, в конце сентября появилась информация о том, что правительство рассматривает возможность развития «Почты России» с помощью денежных средств от маркетплейсов. 

Отмечается, что в ходе совещания, посвящённого развитию «Почты России», принимали участие премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минцифры Максут Шадаев, министр финансов Антон Силуанов и гендиректор «Почты России» Михаил Волков.

Отмечается, что Мишустин не поддержал идею Волкова о введении сборов с маркетплейсов, которые, вероятнее всего, были бы переложены на покупателей.

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#михаил мишустин
#почта россии
#развитие
#деньги
#правительство
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Экономист Ракша: повышение МРОТ выведет народ из бедности
Экономист Ракша напомнил, на что влияет повышение МРОТ в России
17 ноября 2023, 11:10

Фото: IStock/Timofey Zadvornov

Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 19 242 рублей. Сейчас его уровень — 16 242 рублей.
Экономист, автор телеграм-канала «Экономика по-русски» Денис Ракша в эфире «Радио 1» напомнил, что к МРОТу привязаны некоторые социальные выплаты. Так, в 2024 году увеличатся пенсии, выплаты по уходу за детьми, компенсации по больничному и платежи беременным, поэтому большая часть населения выйдет и бедности, заявил эксперт. 
«Одна из основных целей и задач наших властей – это борьба с бедностью, а МРОТ у нас повышается по отношению к прожиточному уровню. Поэтому с 1 января, когда повысится МРОТ на 18,5 процентов, у нас большое количество людей выйдет из бедности, хоть и формально. И это будет большим достижением нашего правительства», — заметил Денис Ракша.  
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#экономика
#мрот
#социальные бедность
#россия
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В Госдуме приняли закон о федеральном бюджете на 2024-2026 годы
17 ноября 2023, 10:53

.Фото: istockphoto/Oleg Elkov

В бюджете на 2024-2026 годы выделили средства на выполнение всех социальных обязательств, а также структурную перестройку экономики и укрепление обороны.
Закон о федеральном бюджете Госдума приняла на заседании 17 ноября. За документ отдали голоса 325 депутатов, против проголосовали 81, пишет «Парламентская газета». В постановлении к третьему чтению были определены приоритеты.

«Возрастает стоимость и эффективность каждого рубля, и особое значение приобретает парламентский контроль», — сказал Андрей Макаров.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивает, что в проекте бюджета предусмотрены средства для выполнения всех социальных обязательств, поддержки регионов.

«Когда мы вместе с Правительством с мая начинали работу над проектом бюджета, определили для себя, что он должен отвечать на вызовы, с которыми столкнулась наша страна, решать вопросы развития и в полной мере обеспечивать все социальные обязательства государства», —заявил Вячеслав Володин.
По словам Володина, в 2024 году бюджетные доходы увеличатся почти на 29%. При этом более 2/3 доходов (67,2%) не имеют зависимости от нефти и газа. Также продолжится дополнительное финансирование наименее бюджетообеспеченных регионов. Для этого выделяют 10 млрд рублей ежегодно.

Ранее Минфин США сообщил об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн. Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.

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#госдума
#новости
#бюджет
#экономика
#россия
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РФ удвоила вложения в госдолг США
17 ноября 2023, 10:17

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Минфин США сообщает об увеличении Россией вложений в американские госбумаги до $73 млн.
РФ увеличила объём вложений в американские гособлигации осенью до $73 млн, пишет ТАСС, ссылаясь на опубликованные документы Минфина США.

Данный показатель вырос в сентябре более чем в 2 раза по сравнению с августом, когда объём российских вложений в госбумаги достиг $31 млн. Летом этот показатель был на уровне $29 млн.

В долгосрочные гособлигации российская сторона вложила $61 млн, а в краткосрочные — $12 млн. При этом Россия резко сократила вложения в госдолг США весной 2018 года.

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#экономика
#россия
#сша
#новости
#политика
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Более 20 иностранцев обратились за «золотыми визами» России
17 ноября 2023, 08:58

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Более 20 иностранных граждан обратились за упрощенным видом на жительство (ВНЖ) в России, об этом замминистра экономического развития Дмитрий Вольвач рассказал в интервью для «Известия».
По его словам, подавшие заявку на так называемые «золотые визы» инвесторы из Китая, США, Германии и стран ближнего зарубежья готовы вложить в российскую экономику порядка 1,2 миллиардов рублей.

Вольвач заявил, что Минэкономразвития рассмотрело большинство из этих заявлений и направило положительные решения в министерство внутренних дел. Процедура оформления таких виз занимает около четырех месяцев. 

По словам эксперта, выдача «золотых виз» иностранным инвесторам - это не только шанс для развития экономики РФ, но и хорошая перспектива для привлечения в Россию высококвалифицированных кадров.  

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