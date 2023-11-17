В Подмосковье работает 41 импортозамещающее предприятие машиностроения и металлургии

Фото: Мининвест МО
В Московской области реализуется более 40 импортозамещающих проектов в сфере машиностроения и металлургии. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Сейчас на разных стадиях реализации находится 41 проект импортозамещения в машиностроении и металлургии. Объём инвестиций превышает 47,1 млрд рублей. На предприятиях планируют создать около 3,9 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.Как рассказали в министерстве, например, компания «ТРАКС» производит в Мытищах компрессоры для климатического оборудования железнодорожных вагонов и автобусов. Инвестиции составят более 1,2 млрд рублей.
В Мининвесте отметили, что Подмосковье остаётся лидером по числу проектов в сфере импортозамещения среди российских регионов.
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Лора Луганская