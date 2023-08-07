В Подмосковье работает сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.
Все доступные услуги и сервисы поддержи субъектам МСП размещены на Инвестиционном портале Московской области.
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