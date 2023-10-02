В Подмосковье работают удобные сервисы для предпринимателей

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
На территории Московской области работают сервисы для представителей малого и среднего бизнеса, которые помогают открыть бизнес на территории региона.
На сегодняшний день на территории региона работают 5 сервисов для предпринимателей:
— Земля за 1 рубль (сервис работает с июня 2022 года);
— Недвижимость без торгов (сервис введён в январе 2023 года);
— Недвижимость за 1 рубль (начал работать с 1 августа 2023 года) ;
— Недвижимость на 1-2 этажах многоквартирных домов (функционирует с 15 августа текущего года);
— 5 шагов для экспорта (новый сервис, стартовал 1 сентября 2023)
Услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.
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Алиса Сергиенко