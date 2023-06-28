В Подмосковье разработали инновационную технологию выращивания рыбы

Фото: Минсельхозпрод МО
Специалисты использовали природные особенности рыбы
В Подмосковье разработали новую технологию по выращиванию осетров, сомов и форели в установках замкнутого водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Специалисты использовали инновационные отечественные инженерные разработки с учётом природных особенностей рыбы.
В условиях замкнутого цикла рыба растет в два – три раза быстрее, чем в открытых водоёмах. Так, за семь месяцев из малька можно получить порционную форель весом от 1 кг. Благодаря специальной системе фильтрации воды и экологически чистым кормам рыба почти не подвержена заболеваниям.
Технология уже успешно применяется на предприятии по производству форели в установках замкнутого водоснабжения «АКВАФАБРИКА» в Наро-Фоминском городском округе. Разработчики готовы тиражировать технологию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут соревнования по донной рыбной ловле.
«За основу 10-летних исследований были взяты наработки рыбоводных хозяйств СССР и мировой опыт. Команда инженеров и ихтиопатологов разработала установки для малых крестьянско-фермерских хозяйств, адаптированных к российским климатическим условиям. Их применение позволяет выращивать от 15 до 50 тонн рыбы в год», – уточнили в ведомстве.
Технология уже успешно применяется на предприятии по производству форели в установках замкнутого водоснабжения «АКВАФАБРИКА» в Наро-Фоминском городском округе. Разработчики готовы тиражировать технологию.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье проведут соревнования по донной рыбной ловле.
Лора Луганская