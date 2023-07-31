В Подмосковье разработали стандарты для объектов торговли в парках

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье выработали стандарты размещения объектов торговли и услуг в парках. Об этом зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева рассказала на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководством регионального правительства и главами городских округов.
Сегодня в 188 подмосковных парках действуют более 700 субъектов МСП, размещено свыше 1230 объектов бизнеса. Это общепит и нестационарная торговля, аттракционы, верёвочные городки, тиры, пункты проката, кинотеатры и много другое.
В зависимости от площади парка и числа его посетителей определено количество объектов, которые можно там разместить. Это тележки, вендинговые аппараты, киоски, кафе, веранды, карусели, скалодромы и катки. Парки в Подмосковье разделены на четыре категории.
Также разработан стандарт к внешнему облику объектов. Он должен соответствовать концепции развития парка или проекту благоустройства. Это будет оговорено в условиях договора. Рекомендованы определённые материалы, из которых могут быть изготовлены торговые объекты, и их цветовая гамма.
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В зависимости от площади парка и числа его посетителей определено количество объектов, которые можно там разместить. Это тележки, вендинговые аппараты, киоски, кафе, веранды, карусели, скалодромы и катки. Парки в Подмосковье разделены на четыре категории.
«Первые три группы – это некапитальные объекты, четвёртая – большие комплексы. Предлагаем в зависимости от того, сколько денег вкладывает бизнес и за какой срок эти объекты окупаются, три простых процедуры. Для объектов с быстрой окупаемостью – фудтраков, тележек – размещение без торгов до года. Для объектов побольше с окупаемостью до четырёх лет, например, надувных батутов, сделать торги от трёх до пяти лет. Для более дорогостоящих объектов – на 10 лет или дольше, чтобы дать бизнесу чувствовать себя уверенно», – сказала Зиновьева.Все точки в парках, где можно разместить свой бизнес, будут нанесены на Инвесткарту, расположенную на Инвестиционном портале. Уже с 1 сентября планируется запустить электронный формат. Чтобы начать дело, нужно будет выбрать тип бизнеса и парк, размещённый на карте, и подать заявку на региональном портале госуслуг.
Также разработан стандарт к внешнему облику объектов. Он должен соответствовать концепции развития парка или проекту благоустройства. Это будет оговорено в условиях договора. Рекомендованы определённые материалы, из которых могут быть изготовлены торговые объекты, и их цветовая гамма.
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Лора Луганская