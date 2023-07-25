В Подмосковье реализовали 22 проекта импортозамещения из 50 запланированных на год

Фото: Мининвест МО
В Московской области с начала года реализовали 22 проекта импортозамещения. Сумма инвестиций превышает 20 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.
Там напомнили, что перед Подмосковьем в этом году поставлена задача реализовать 50 проектов в сфере импортозамещения. Уже реализованные проекты направлены на выпуск важнейшей продукции – от промышленного оборудования до продуктов, косметики и медицинских препаратов. Они позволили создать в регионе более 1,4 тыс новых рабочих мест.
Среди успешных проектов – открытие компанией «Меттойл» уникального производства оборудования для нефтегазодобычи в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде. Инвестиции составили 1 млрд рублей, число созданных рабочих мест – 160.
Компания «Реклайм» запустила производство покупательских тележек. Инвестиции превысили 100 млн рублей.
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Среди успешных проектов – открытие компанией «Меттойл» уникального производства оборудования для нефтегазодобычи в индустриальном парке М-8 в Сергиевом Посаде. Инвестиции составили 1 млрд рублей, число созданных рабочих мест – 160.
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Лора Луганская