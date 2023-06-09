В Подмосковье реализуется около 20 проектов по созданию готовых производственных площадей

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«Уже реализовано три проекта «Подмосковье индастриал» с общим объёмом инвестиций более 5 млрд рублей. Они запущены в городских округах Подольск и Солнечногорск. Пять проектов – на стадии строительства, один – в стадии проектирования. Ещё по 13 проектам определяется статус земельных участков», – отметила Зиновьева.
Формат «Подмосковье индастриал» предполагает создание промышленной недвижимости для размещения компаний различного профиля. Это полностью готовые промышленные боксы для предприятий.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Подмосковье сохранило лидирующие позиции по основным показателям в 2022 году.