В Подмосковье реализуют почти 50 импортозамещающих проектов в химической отрасли

Фото: Мининвест МО
В Московской области развивают около 50 проектов импортозамещения в химической отрасли. Общий объём инвестиций составляет 18 млрд рублей, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Самое большое количество проектов импортозамещения в регионе реализуется в химической отрасли. Сейчас в этой сфере заявлено 47 инвестпроектов с суммарным объёмом инвестиций 18 млрд рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 2,9 тыс рабочих мест», – уточнила Зиновьева.По данным министерства, АО Фирма «Август», например, строит в Черноголовке научно-производственный центр по разработке современных средств защиты растений. Инвестиции составляют 3,4 млрд рублей. В Богородском городском округе компания «ТД «Кудо» реализует проект по выпуску строительных герметиков. Инвестиции оцениваются в 3,3 млрд.
Читайте также:
В декабре в Солнечногорске запустят завод металлоконструкций
В Раменском будут производить импортозамещающие системы для отопления и водоснабжения
Подмосковных предпринимателей бесплатно научат работать с маркетплейсами
Лора Луганская