В Подмосковье с 1 октября понадобится обязательная маркировка пивных напитков

Фото: сайт Мособлдумы
Закон приводится в соответствие с федеральным законодательством. С 1 октября этого года обязательной маркировке подлежат пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуха в стеклянных или полимерных ёмкостях.
В Мособлдуме напомнили, что пиво в кегах маркируется с 1 апреля. Далее маркировка будет расширяться. С 15 января будущего года контрольно-идентификационный знак будут наносить на прочие виды упаковок пивных напитков, например, на алюминиевые банки.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Мособлдума по просьбе аграриев разрешила давать в Подмосковье небольшие участки для импортозамещения.