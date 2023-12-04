В Подмосковье с начала года произвели более 31 млн перепелиных яиц

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Аграрии Московской области произвели за 11 месяцев 2023 года свыше 31 млн перепелиных яиц. Это на 1 млн больше, чем в предыдущем году, сообщил зампред правительства - министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Поголовье перепелов составляет более 263 тыс голов. Уже произведено свыше 31 млн перепелиных яиц, что на 1 млн больше показателей 2022 года. В Подмосковье самыми крупными племенными предприятиями по производству перепелиных яиц стали «Шепиловская птицефабрика» и «Генофонд», – уточнил Мурашов.«Шепиловская птицефабрика» из Серпухова входит в тройку крупнейших производителей перепелиных яиц. Она производит 97% от областных объёмов этой продукции. Кроме племенного и товарного яйца птицефабрика выпускает мясо перепелов, полуфабрикаты, тушёнку, маринованные и копчёные яйца.
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Лора Луганская