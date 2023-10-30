В Подмосковье снизились цены на картофель и зерновые

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В 2023 году в Московской области цены на картофель и зерно снизились на 20%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Самое главное на сегодня – это цены на итоговую продукцию. У нас на зерно и картофель цены на 20% ниже, чем год назад. Конечно, для граждан это хорошо. Мы посмотрели на прилавках: у нас в среднем на 10-15% картофель ниже стоит в магазинах, чем в прошлом году <…>», – отметил Владислав Мурашов.Стоит отметить, что для сельхозпроизводителей этот показатель является так называемым вызовам на фоне роста себестоимости продукции.
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