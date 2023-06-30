В Подмосковье создали импортозамещающую перчатку виртуальной реальности

Фото: Мининвест МО
В ОЭЗ «Дубна» разработали прототип VR-перчаток с тактильной отдачей
В особой экономической зоне «Дубна» создали прототип перчаток виртуальной реальности с силовой тактильной отдачей. Её разработал резидент ОЭЗ – компания «Икс Ред Групп», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Устройство повышает уровень восприятия симуляции, помогает пользователю ощутить форму и твёрдость объектов, которых нет при классических способах взаимодействия.
С этим проектом компания приняла участие в конкурсном отборе и получила грант правительства Московской области в 10 млн рублей на развитие своего технологического проекта.
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Устройство повышает уровень восприятия симуляции, помогает пользователю ощутить форму и твёрдость объектов, которых нет при классических способах взаимодействия.
«Пока подобные устройства недоступны рядовым пользователям из-за высокой стоимости и сложности покупки. Поэтому наши специалисты работают над тем, чтобы сделать эти технологии доступными и удобными для широкого круга людей», – пояснил технический директор ООО «Икс Ред Групп» Артём Знобищев.В прошлом году компания предложила создать в России в рамках импортозамещения альтернативную отечественную VR-платформу. В итоге она получила свидетельство о государственной регистрации программы «Рустим». Это унифицированная платформа с возможностью покупки, продажи и доступа к VR-контенту.
С этим проектом компания приняла участие в конкурсном отборе и получила грант правительства Московской области в 10 млн рублей на развитие своего технологического проекта.
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Лора Луганская