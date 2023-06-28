В Подмосковье стало проще согласовывать размещение рекламы на зданиях

Фото: Мингосуправления МО
Заявление можно подать на региональном портале госуслуг
Согласовать схему рекламного оформления в Московской области теперь можно в электронном виде на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.
Схему размещения рекламы нужно разработать и согласовать, чтобы сохранить внешний облик фасада здания. В ней должны быть отражены развёрнутые сведения о расположении и габаритах рекламных конструкций.
Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» – «Организация деятельности». Она предоставляется бесплатно. Воспользоваться ею могут собственники зданий – физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новый цифровой сервис проверит подвалы в подмосковных домах.
«Речь идёт о размещении рекламы на зданиях. Теперь больше не надо идти в администрацию. Достаточно заполнить онлайн-форму на региональном портале госуслуг, а результат услуги появится в личном кабинете», – пояснила министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.
Услуга доступна в разделе «Развитие бизнеса» – «Организация деятельности». Она предоставляется бесплатно. Воспользоваться ею могут собственники зданий – физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.
Ранее «Радио 1» сообщало, что новый цифровой сервис проверит подвалы в подмосковных домах.
Лора Луганская