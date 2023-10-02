В Подмосковье стартовал сбор урожая новой культуры – мискантуса

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«Российские специалисты первыми в мире создали полный промышленный цикл получения углеродного волокна из недревесной целлюлозы. Аналогов подобной технологии нет, на разработки получены патенты. Сейчас в округе растёт плантация мискантуса площадью в 270 га. В планах – увеличить её до 500 га», – поделился зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
В 2021 году первые корни мискантуса привезли в Подмосковье из Новосибирска и сажали вручную. Сейчас специалисты уже осваивают технологию посадки и сбора урожая мискантуса с помощью сельхозтехники.
Специалисты уверяют, что у растительного сырья большие перспективы: растительная целлюлоза из мискантуса по характеристикам не уступает целлюлозе из льна.
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