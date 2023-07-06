В Подмосковье стартовала программа «Недвижимость за 1 рубль»

В Московской области заключили первые договоры по новой программе «Недвижимость за 1 рубль», благодаря которой предприниматели могут взять в аренду объекты недвижимости по ставке 1 рубль в год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.