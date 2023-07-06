В Подмосковье стартовала программа «Недвижимость за 1 рубль»

Фото: Мининвест МО
В Московской области заключили первые договоры по новой программе «Недвижимость за 1 рубль», благодаря которой предприниматели могут взять в аренду объекты недвижимости по ставке 1 рубль в год. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Программа запущена по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Первые три помещения получили ООО «Единая лифтовая компания» и «Прайм Сервис» в Люберцах, а также «Позитроника» в Протвине.
Согласно условиям программы, предлагаемую малому и среднему бизнесу недвижимость необходимо отремонтировать в течение полутора лет или провести реконструкцию за три года. Помещения, которые предоставили в аренду по льготной цене в Люберцах и Протвине, находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют капремонта.
Воспользоваться новой мерой поддержки могут субъекты МСП – юридические и физические лица, ведущие деятельность на территории Московской области. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженностей по зарплате и налогам. Также оно не должно находиться в стадии банкротства и ликвидации. В отношении него не должны применять меры принудительного взыскания задолженности Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет.
Если износ объекта – менее 80%, ставка налога на имущество составляет 2,2% от кадастровой стоимости, если более 80% – 1 рубль за 1 кв. м в год. Чтобы получить помещение по символической цене, необходимо выбрать объект на Инвестиционном портале Московской области, собрать необходимые документы, подать заявку на инвесткарте или на РПГУ.
Заявка будет рассмотрена в течение 10 дней. В случае положительного решения будет подписан договор аренды.
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«В регионе для создания и расширения импортозамещающих производств успешно работает программа «Земля за 1 рубль». Проанализировав запрос бизнеса, похожую схему мы решили предложить и МСП, которым необходимы площади для запуска и развития. Получателями уже стали три компании из Люберец и Протвина. Остальные предприниматели могут подобрать подходящий объект на Инвестиционной карте региона, где их размещено уже около 230», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Воспользоваться новой мерой поддержки могут субъекты МСП – юридические и физические лица, ведущие деятельность на территории Московской области. Для участия в программе у предприятия не должно быть задолженностей по зарплате и налогам. Также оно не должно находиться в стадии банкротства и ликвидации. В отношении него не должны применять меры принудительного взыскания задолженности Срок льготной аренды помещения составляет до 10 лет, здания – до 15 лет.
Если износ объекта – менее 80%, ставка налога на имущество составляет 2,2% от кадастровой стоимости, если более 80% – 1 рубль за 1 кв. м в год. Чтобы получить помещение по символической цене, необходимо выбрать объект на Инвестиционном портале Московской области, собрать необходимые документы, подать заявку на инвесткарте или на РПГУ.
Заявка будет рассмотрена в течение 10 дней. В случае положительного решения будет подписан договор аренды.
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Лора Луганская