В Подмосковье стартовало строительство производства алюминиевой проволоки

Фото: Мининвест МО
Производитель проволоки из алюминия начал строительство нового производственного корпуса в городском округе Протвино, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Опытный завод «Авиаль» наладит на предприятии изготовление полуфабрикатов для сварки, авиационных заклёпок и проволоки для изготовления шипов зимней резины.
«Предприятие выпускает 20 тонн сварочных материалов в месяц, а после ввода новой производственной площадки увеличит мощности в пять раз. В рамках инвестпроекта будет запущено два производственных корпуса. Завершить строительство и ввести в эксплуатацию первый планируется в IV квартале следующего года. Объём инвестиций превысит 200 млн рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На новом предприятии, по её словам, будет создано не менее 50 рабочих мест.
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Лора Луганская