В Подмосковье строят свыше 150 промышленных объектов

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В Московской области сейчас строят 154 объекта промышленности в 43 городских округах. Такие данные привели в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзора.
Как отметили в ведомстве, за каждым строящимся поднадзорным объектом закреплены ответственные инспекторы. Они проверяют хода строительства в соответствии с утверждённым графиком.
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