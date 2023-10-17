В Подмосковье установили минимальный размер зарплаты на 2024 год

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В Московской области оформлено региональное соглашение, которое устанавливает размер минимальной зарплаты на следующий год. Он составит 21 тыс рублей, сообщили в пресс-службе Минсоцразвития региона.
«Соглашение достигнуто между правительством региона, Московским областным объединением организаций профсоюзов и объединениями работодателей Московской области. Напомню, что минимальная зарплата сейчас составляет 19 тыс рублей», – приводит пресс-служба слова министра социального развития Подмосковья Людмилы Болатаевой.В ведомстве напомнили, что установленная минимальная заработная плата обязательна для всех организаций в регионе.
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Лора Луганская