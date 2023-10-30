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В Подмосковье увеличили хранилища до 83 тысяч тонн

30 октября 2023, 16:45
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

За 2023 год в Московской области увеличили мощность хранилищ на 60 тысяч тонн.Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В декабре 2022 года 329 миллиона рублей было выделено на на закупку удобрений, а до апреля текучего года 1,7 млрд рублей на растениеводство и животноводство.

«Также ввели новые меры поддержки на овощи и картофель и на покупку техники. Также компенсируем 25% затрат на строительство хранилищ», -отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.


По его словам, лидерам и по вводу новых хранилищ стали Луховицы, Талдом и Егорьевск. Стоит отметить, что в 2024 году планируется увеличить хранилища до 100 тысяч тонн. Это связано с увеличением предоставления земли сельхозпроизводителям, эффективному применению минеральных удобрений, создания современных мощностей хранения урожая, а также строительству крупных молочных ферм и господдержке АПК.

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#егорьевск
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Депутат Савченко заявил об ударе по реальному сектору экономики из-за ставки ЦБ
30 октября 2023, 15:52

Фото: istockphoto.com/Vladislav Zolotov

Заместитель главы комитета Госдумы по финансовому рынку Олег Савченко заявил о том, что повышение ключевой ставки негативно сказывается на реальном секторе экономике, что было видно ещё при прошлом её увеличении.
«Компании, которые брали кредиты, получат проблемы с оборотной деятельностью. Хуже, если получат предбанкротную ситуацию. В прошлые разы, когда ставка поднималась, можно было «отсидеться» в валюте, можно было «отсидеться» в какой-то альтернативе, и компенсировать последствия повышения ставки. Сегодня такой альтернативы нет, весь реальный сектор экономики ощущает тяжёлый удар», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Савченко.

Он также назвал решение о повышении ключевой ставки ЦБ радикальным и непростым, однако признал, что, видимо, для его принятия у регулятора были основания.

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#цб
#экономика
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В ОНФ назвали полезным снижение спроса на ипотеку в России
В ОНФ положительно отнеслись к снижению спроса на покупку жилья в России
30 октября 2023, 15:21

Фото: IStock/gopixa

Из-за высоких ставок по ипотеке и растущих цен на жильё в России наблюдается снижение спроса на покупку в ипотеку квартир и домов. Об этом рассказали в Гильдии риелторов Московской области. Эксперт проекта «За права заемщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская отнеслась к тенденции положительно. В беседе с «Радио 1» она отметила, что рынок ипотечного жилья в России перегрет.
По словам специалиста, многие россияне пренебрегают правилами льготной ипотеки и покупают по программе не одно жильё, а несколько. Также встречаются истории, когда квартиру покупают по сниженной ставке, чтобы позже продать подороже. Все эти факторы перегревают рынок недвижимости в России, из-за чего действительно нуждающимся россиянам сложно купить жильё.
«Это, наверное, и хорошо. Несмотря на то, что Минстрой и застройщики говорят, что у них не реализовано огромное количество квадратных метров, цены на новостройки почему-то не падают. Это связано с тем, люди берут квартиру по льготной программе в ипотеку, делают ремонт и потом продают подороже уже на вторичном рынке. Это перегревает рынок ипотеки, это увеличивает цены на первичку, соответственно, за ценами на первичку растут цены на вторичку, что в принципе лишает смысла существование льготных программ. Получается, что жильё доступнее не становится», — сказала Александра Пожарская.
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#цены
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#ипотека
#льготная ипотека
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В Подмосковье снизились цены на картофель и зерновые
30 октября 2023, 14:07

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В 2023 году в Московской области цены на картофель и зерно снизились на 20%. Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Самое главное на сегодня – это цены на итоговую продукцию. У нас на зерно и картофель цены на 20% ниже, чем год назад. Конечно, для граждан это хорошо. Мы посмотрели на прилавках: у нас в среднем на 10-15% картофель ниже стоит в магазинах, чем в прошлом году <…>», – отметил Владислав Мурашов.
Стоит отметить, что для сельхозпроизводителей этот показатель является так называемым вызовам на фоне роста себестоимости продукции.

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#картофель
#зерно
#цены
#подмосковье
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В Московской области откроют пять новых молочных ферм
30 октября 2023, 13:39

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Подмосковье в 2024-2025 планируют построить пять новых молочных ферм. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В 2023 в регионе были открыты 2 молочные фермы – «Ступинская Нива» на 3,8 тыс. голов и «ТиЭйч-Рус Милк Фуд» в Волоколамске.

В 2024 -2025 году планируется открыть еще пять ферм в городских округах Домодедово, Шаховская, Орехово-Зуево и Наро-Фоминск.

«Мы недавно были в Ступино, в Волоколамске, где звучал один и тот же вопрос  - как получить льготную ипотеку, сельхозипотеку, которая позволит планировать молодым специалистам  с высшим образованием свое будущее в Ступино, Волоколамске, Дмитрове, Коломенском г.о., Зарайске и Луховицах», - подчеркнул Андрей Воробьёв.
Стоит отметить, что благодаря сельхозипотеке специалисты могут получить льготное приобретения жилья, во всех регионах страны, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

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В Подмосковье подвели итоги уборочной кампании 2023 года
30 октября 2023, 13:13

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

По результатам уборочной компании - 2023 год стал картофельным для Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
«По овощам у нас цифра стабильна, потому что они находятся у нас под стабильными условиями. Но по картофелю у нас очень большой урожай - плюс 83 тысячи тонн. Это второй результат за 10 лет. Также позитивно все повлияло на кормовые культуры», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

Стоит отметить, что ввод молочных ферм также стимулирует ведение кормовых культур.

Кроме этого, по общем показателям урожая это лучший год по показателям за десятилетие. 

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#урожай
#владислав мурашов
#министр
#андрей воробьёв
#подмосковье
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Финансовый советник Бунегина раскрыла выгодные способы закрытия ипотеки досрочно
Аналитик Бунегина: досрочно закрыть ипотеку можно путем сокращения ежемесячного платежа
30 октября 2023, 11:48

Фото: iStock/Evkaz

Финансовый советник и владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Татьяна Бунегина рассказала о трех выгодных вариантах досрочного погашения ипотеки. Об этом сообщают «Известия».
По мнению эксперта, первый способ заключается в сокращении ежемесячного платежа. Основной долг будет уменьшаться быстрее, если помимо регулярного платежа будет вноситься и досрочный.

Вторым способом Бунегина назвала сокращение срока ипотечного кредита, то есть за счет внесения досрочного платежа уменьшается сумма основного долга, что напрямую влияет на срок кредитования. Третий способ — это комбинация двух вышеперечисленных методов. Для этого Бунегина порекомендовала внимательно изучить свои дополнительные источники денежных поступлений, например, материнский капитал.  

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#пенсионеры
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#ипотека
#квартира
#кредит
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Названы последствия разрыва договора России и Украины о транзите газа
Аналитик Юшков: разрыв газового договора РФ и Украины вызовет рост цен в мире
29 октября 2023, 17:11

Фото: iStock/MikeMareen

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что разрыв договора о транзите газа между Россией и Украиной приведет к скачку цен на мировом газовом рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
«Речь не идет, что без украинской трубы Европа замерзнет, но это будет фактором для роста цен», — пояснил аналитик.

По словам Юшкова, Вашингтон в этом процессе будет играть не самую последнюю роль, так как он подталкивает Киев к этому шагу. США намерены полностью вытеснить РФ с газового рынка в Европе.

Ранее глава «Нафтогаза» Алексея Чернышова заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. По словам Чернышова, Киев не собирается сейчас отказываться от российского газа из-за «необходимости снабжать им Европу» из-за предстоящей зимы.

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#газ
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Обозреватель Пронько: пенсии в России стали последней каплей
29 октября 2023, 16:41

Фото: iStock/Denis Vostrikov

Экономический и политический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в пух и прах раскритиковал недавнее заявление главы Минфина Антона Силуанова о пенсионерах. Об этом сообщает Царьград.
По мнению Пронько, глава Минфина сильно оторван от реального положения дел в государстве, так как делает подобные заявления. 

«Чиновники вешали нам лапшу на уши, что повышение пенсионного возраста связано с ростом продолжительности жизни в стране, однако данные по смертности, например среди мужчин, говорят об обратном. Более 40% сильной половины страны не доживает даже до того прежнего возраста выхода на пенсию», — приводит слова Пронько Царьград.
Обозреватель подчеркнул, что в РФ необходимо создавать новые производства и рабочие места, а не вводить систему пенсионных баллов.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что у российских пенсионеров есть три основных причины, по которым они предпочитают не работать. . Он пояснил, что большинство пенсионеров считает, что размер пенсии является более высоким, чем тот уровень зарплаты, который предлагается.

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#пенсионеры
#пенсии
#антон силуанов
#данные
#заседание
#зарплаты
#чиновники
#рф
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На Украине сообщили, когда оставят Европу без газа
«Нафтогаз» заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России
29 октября 2023, 11:02

Фото: iStock/Chepko

Глава «Нафтогаза» Алексея Чернышова заявил, что Украина не собирается продлевать договор о транзите российского газа, который истекает в конце 2024 года. Об этом сообщает «Страна.ua».
По словам Чернышова, Киев не собирается сейчас отказываться от российского газа из-за «необходимости снабжать им Европу» из-за предстоящей зимы. 

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина не справится без российского газа, который поступает на территорию государства во время транзитного прохода в Европу. На Украине он распределяется по местным газопроводам. И лишь затем передаётся Европе.

Напомним, министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил об отказе украинской стороны вступать в переговоры с РФ по вопросу продления контракта на транзит газа в Европу.

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