В Подмосковье увеличили хранилища до 83 тысяч тонн

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
За 2023 год в Московской области увеличили мощность хранилищ на 60 тысяч тонн.Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В декабре 2022 года 329 миллиона рублей было выделено на на закупку удобрений, а до апреля текучего года 1,7 млрд рублей на растениеводство и животноводство.
По его словам, лидерам и по вводу новых хранилищ стали Луховицы, Талдом и Егорьевск. Стоит отметить, что в 2024 году планируется увеличить хранилища до 100 тысяч тонн. Это связано с увеличением предоставления земли сельхозпроизводителям, эффективному применению минеральных удобрений, создания современных мощностей хранения урожая, а также строительству крупных молочных ферм и господдержке АПК.
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«Также ввели новые меры поддержки на овощи и картофель и на покупку техники. Также компенсируем 25% затрат на строительство хранилищ», -отметил министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.
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Мира Полтева