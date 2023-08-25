В Подмосковье уже убрали 280 тыс тонн зерновых и зернобобовых культур

Фото: Минсельхозпрод МО
В Московской области собрали более 280 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Убран урожай с площади 66,5 тыс га. Общая площадь к уборке зерновых и зернобобовых в регионе составила 193,5 тыс га земли. Валовый сбор составил более 280 тысяч тонн при средней урожайности 43,2 центнера на гектар», – уточнил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.Он добавил, что валовый сбор озимых зерновых превысил 219 тысяч тонн, яровых – 45,1 тыс тонн.
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Лора Луганская